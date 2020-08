IL FUTURO DEL COLLE

BELLUNO Il Nevegàl rialza la testa. E lo fa con le forze di operatori e imprenditori che, sul Colle, vivono, lavorano e investono. La presentazione, ieri, a Pian Longhi, la realtà gestita da Enrico De Bona, grazie allo slancio imprenditoriale di Veneta 21 srl di René Dal Farra. Un video, girato da due giovani film-maker, Giancarlo Scussel (21 anni) e Nicola de Gol (24) della Scux Media di Belluno, di circa 10 minuti. Il cortometraggio, infatti, promuove la località che copre l'intero comprensorio del Nevegàl, tra i comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno e arriva a Limana.

L'OPPORTUNITÀ

Un'occasione per parlare in modo positivo di uno dei posti, che più di altri, è al centro del dibattito cittadino da mesi. E, spesso, per questioni legate alla mancanza di slancio da parte delle amministrazioni pubbliche che a parole dicono rilanciamolo, ma nei fatti tutte aspettano che sia qualcun altro a partire per primo. Il riferimento è al Comune di Belluno, alla Provincia e alla Regione. «Proprio per evitare ulteriori polemiche, infatti, abbiamo lasciato perdere gli inviti alle amministrazioni pubbliche spiega Alessandro Molin, direttore della Scuola Sci Nevegàl -. Questo video ci rappresenta per quello che siamo». In altre parole: intraprendenti. Tra le righe del breve filmato il messaggio è chiaro: dove non arriva il pubblico è il privato che si dà da fare. Prima la tovaglietta disegnata da Fabio Vettori, ora il video. «Invitiamo l'amministrazione a fare qualcosa per il comprensorio, così come hanno fatto molte altre, prima di questa. L'inverno si avvicina più rapidamente di quanto non ci si aspetti fa notare Molin -. Ci sono state promesse non mantenute, quest'estate». Molin non lo dice, ma il riferimento va al sindaco Jacopo Massaro che a metà luglio, in Consiglio comunale, se ne uscì dicendo che l'amministrazione avrebbe tentato di affittare gli impianti di Col dei Pez attraverso la Bellunum. Ma così non è stato. E nulla si sa nemmeno di un servizio pullman (che sopperirebbe quello di DolomitiBus), che avrebbe potuto finanziare un privato, con una somma di circa 15 mila euro (sostenuti in toto al prezzo simbolico di un euro a corsa) da Belluno alla parte alta del Colle, con più fermate.

LA PROPOSTA

In ballo, invece, ora c'è la controproprosta del Comune. «In un periodo che fa registrare un grande afflusso di persone conclude il direttore della scuola di sci Nevegàl -, pensiamo cosa sarebbe stato con la seggiovia aperta. Ora però a rischio è anche la stagione invernale e ribadiamo un concetto chiave: il Nevegàl è la cerniera tra Venezia e le Dolomiti. Belluno sta nel mezzo, non deve essere sempre in oblio su tutto- Bisogna far sentire la propria voce. Qui si impara a sciare per poi sfruttare le località dell'alto Bellunese». Quindi basta polemiche, si inizi a lavorare per dei risultati. A presentare il video sul Nevegàl, finanziato da una ventina tra operatori e imprenditori del Colle, ha pensato Gianni Pastella di Vivaio Dolomiti, ma erano presenti anche associazioni che operano sul Colle, come esponenti degli Amici del Nevegàl, Belluno Alpina e altre del territorio: «Un piccolo segnale che dà il senso dell'unità degli operatori. Noi facciamo gruppo tutti insieme, magari pensandola anche diversamente su certe cose. Adesso, però, chi di dovere faccia la sua parte». Altra stoccata al Comune. Tra i vari attori del video c'è il Consorzio Prealpi Dolomiti che provvederà a farlo circolare attraverso i suoi canali. Sarà proiettato all'Infopoint e poi ogni attività potrà gestirne la diffusione tramite i social. Per Francesco Tison (B&B Checco Zaino) il video dovrebbe essere «diffuso nelle stazioni, magari anche all'aeroporto di Venezia. A vederlo quasi ci si commuove». E in questo caso «la Dmo non c'entra nulla, perchè per il Nevegàl non ha mai fatto nulla», conclude Gianni Pastella.

Federica Fant

