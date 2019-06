IL FUTURO DEL COLLE BELLUNO Chi fa da se fa per tre: gli operatori del Nevegal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTURO DEL COLLEBELLUNO Chi fa da se fa per tre: gli operatori del Nevegal si rimboccano le maniche e sfoderano la stagione estiva. Senza aspettare null'altro. Senza aspettare nessuno: che poi non succeda come qualche giorno fa, che l'amministrazione comunale e l'Alpe hanno comunicato urbi et orbi le loro intenzioni, senza coinvolgere ristoratori, bar e tutte le altre attività. Quindi, gli operatori tirano dritto e cominciano a promuovere il calendario degli eventi estivi. Perché va detto: il Nevegal sarà anche in cerca di una cordata in...