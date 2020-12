IL FUTURO DEL COLLE

BELLUNO Attimi di paura anche nel Bellunese, ieri intorno a mezzogiorno e 20, ora della scossa che ha avuto come epicentro l'area vicino a Zagabria, in Croazia. Fortunatamente in provincia non ci sono stati danni a persone o case: il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto una sola chiamata da un residente di Borgo Piave che chiedeva che cosa stesse accadendo. Aveva visto lampadario e mobili oscillare e voleva avere conferma che si trattasse di una scossa.

IL SISMA

Alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.4: l'epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. I media regionali parlavano di gravi danni a Petrinja - che ha 25 mila abitanti - con il centro distrutto, edifici crollati, almeno sette le vittime fra cui una ragazzina di 12 anni. Subito si è innescato sui social la condivisione di quel minuto di paura, che è arrivato anche nella nostra provincia, pur con intensità lieve. Chi ha postato video del lampadario che si muoveva, chi i gingilli oscillanti sull'albero di Natale: la certezza è che il movimento tellurico è stato avvertito da Cortina, passando verso Ponte fino a Feltre.

LE REAZIONI

«Piazza Dei Martiri, Belluno. Sentita molto bene e non finiva più», ha detto qualcuno. «Lozzo di Cadore al terzo piano avvertita distintamente», altri. «Sentita bene a Belluno 3°piano, dal mio compagno che era sul divano e io ho visto la punta del albero di Natale e i lampadari ballare per un bel po'», ha detto un'altra bellunese. «Soverzene sentita alle 12.24», ha commentato qualche altro. Le ultime scosse che hanno avuto come epicentro la provincia sono quelle avvenute qualche mese fa nel Feltrino, di lieve entità, ma con uno sciame sismico che sembrava non finire più. (Fe.Fa.)

