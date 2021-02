IL FUTURO DEL COLLE

BELLUNO Aperta tutta la Coca e anche le Erte sul Nevegàl. I maestri di sci del Veneto si sono aggiornati sulle piste del capoluogo dolomitico inaugurando le piste, fino ad ora chiuse. Si è svolto anche in Nevegal, infatti, nelle giornate del 9 e 10 febbraio uno degli aggiornamenti dei maestri di sci, organizzato dal Collegio Maestri di sci del Veneto, dopo il blocco subìto per l'autunno 2019 a causa Covid -19. Erano presenti 60 maestri di sci, che si stanno aggiornando nelle piste: Coca bassa, Coca alta, Erte alte, Erte basse, Raccordo e campo scuola. I 60 maestri sono rimasti molto soddisfatti di questo appuntamento che la società Nevegal 2021 ha messo in campo in collaborazione con il Collegio dei maestri di sci del Veneto presieduti dal Presidente Luigi Borgo e del direttivo del collegio, rappresentato in queste due giornate dal consigliere del collegio, Alessandro Molin. I maestri di sci sono provenienti dal Cadore, dalla Val Belluna e dall'Agordino.

LA SOCIETA'

«Da tantissimi anni non veniva svolto un aggiornamento sulle piste del Nevegal spiegano dalla società che sta gestendo gli impianti -. Questa è un'occasione per aver messo in funzione tutte e due le seggiovie che portano nelle piste alte del colle come buon auspicio per l'apertura imminente che dovrebbe essere consentita agli sciatori amatoriali». Il 15 di questo mese, teoricamente, scade il blocco allo sci e quindi potrebbe esserci la riapertura. Nella stessa data, in base al decreto del 14 gennaio, cade il divieto di uscire dalle regioni gialle. Se non verrà prolungato, così come lo stop allo sci, potrebbe aprirsi un pezzetto di stagione invernale per i gestori degli impianti, degli alberghi e ovviamente per i turisti. Un auspicio che il team di Nevegal 2021 auspica caldamente, avendo scelto, quasi per mission, di garantire l'apertura del comprensorio (agli atleti Fisi, ovviamente) fino ad ora, non senza correre alcuni rischio a livello economico. Una decisione molto apprezzata dagli sci club, che si sono riversati sulle piste del Nevegàl. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA