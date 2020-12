SANITÀ

BELLUNO Luigi Pais dei Mori continuerà a guidare l'Ordine delle professioni Infermieristiche della provincia di Belluno. Nei giorni scorsi la nomina delle nuove cariche istituzionali, avvenuta durante il Consiglio direttivo del 15 dicembre. La tornata elettorale ha confermato per il quarto mandato consecutivo Luigi Pais dei Mori alla presidenza dell'Ordine dove arrivò per la prima volta nel 2011. Con lui una squadra parzialmente rinnovata e con l'introduzione, ai sensi della nuova normativa vigente, della commissione d'albo.

L'IDENTITÀ

«In questi tempi difficili abbiamo davvero bisogno di stringere tra le mani la nostra identità professionale ha affermato Pais dei Mori -, di sentirla vicina e renderla visibile a chi incontriamo. Vogliamo lavorare a fondo su questo tema, con gli infermieri, gli infermieri pediatrici, ma anche e soprattutto con le istituzioni, i cittadini proseguw il presidente dell'ordine -, affinché l'Ordine sia un punto di riferimento identitario per la comunità infermieristica bellunese». Pais dei Mori non ha dubbi, per lui gli infermieri «sono portatori dei più alti valori professionali, che trovano concretezza nella deontologia e nella professionalità esperita. Il periodo che stiamo vivendo è stato ed è tuttora la dimostrazione più drammaticamente reale di questo». Le parole chiave di questo mandato istituzionale: trasparenza, esperienza, competenza, autorevolezza, rappresentatività e servizio.

I NUMERI

L'infermiere è in questo momento una delle professioni più ricercate in Italia: all'albo bellunese sono 2mila gli iscritti e ogni anno ci sono una cinquantina di neolaureati. «Nel nostro Paese, attualmente, mancano 60mila infermieri, nel Bellunese 400/500 - spiega il presidente -. Numeri importanti. Si è rimasti fermi alla sostituzione del turn over, e non si può rimediare in pochi mesi a decenni in cui si è pensato al ribasso». «Abbiamo un sistema molto incentrato sulle prestazioni ospedaliere degli infermieri - spiega Pais dei Mori -, che non ha ancora sviluppato la medicina territoriale. Noi che abitiamo in una delle tre province interamente montane non possiamo dire che vivere in Comelico Superiore piuttosto che a Belluno sia la stessa cosa. Si rende quindi necessario potenziare la medicina di famiglia, un medico di medicina generale non può avere 1600 pazienti e fare anche il dottore. Esiste anche l'infermieristica di base, in cui l'infermiere è chiamato ad analizzare i bisogni di quella peculiare popolazione». Parliamo di un modello previsto a livello nazionale, mai attivato. Dall'Ordine degli infermieri arriva il monito di sviluppare un modello assistenziale vero, completo. Infine, il ringraziamento a tutte le colleghe e colleghi che «con assoluta abnegazione, accettano turni doppi, lavorano con il pannolone per l'impossibilità di andare alla toilette, persone senza le quali il sistema sarebbe imploso»

GLI ELETTI

Il Consiglio Direttivo. Katia Pagotto vicepresidente, in segreteria c'è Ines Bernard. Tesoriere: Massimo Lussu. Consiglieri: Sara Cavalet, Laura Dorigo, Paolo Fiabane, Lorena Francescon, Lidia Lizza, Athina Mansutti, Matteo Marin, Paola Pauletti, Rosa Perenzin, Michele Reveane, Luciana Tona. La Commissione d'Albo ha come presidente Irene Gallon, vicepresidente: Stefano De Salvador, in segretaria: Marzia Colmanet, i suoi componenti: Laura Ciasullo, Anna Finocchiaro, Ankica Tunjic, Alessandra Turrin. Infine il Collegio dei Revisori dei Conti: Davide Caruzzo, Nicolas Oppio, Paola Talin.

Federica Fant

