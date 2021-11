Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCOLAIOSANTO STEFANO Impossibile controllare il territorio del Comelico sul fronte del virus. Gli organici delle istituzioni ridotti all'osso non permettono di verificare il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del covid19, come richiesto in questa ennesima emergenza, dovuta alla quarta ondata. Le polizie municipali sono, ormai da lungo tempo, sotto organico. La sottolineatura arriva dal presidente dell'Unione montana...