CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FLASH MOBBELLUNO Un'ora. Sessanta minuti per attirare l'attenzione dei passanti e spingere ad una riflessione sul territorio di montagna. Centocinquanta artisti si esibiranno in un flash mob questa sera dalle 19.30 alle 20.30 circa in piazza dei Martiri, nell'ambito del festival di arti circolari in corso a Longarone, Circleland. Si intitola La montagna è la nostra casa e vogliamo riscoprirla per abitarla la performance dove si mescoleranno canti, ritmi di tamburi e danze. Il flash mob è sostenuto dal Fondo Welfare e Identità...