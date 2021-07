Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FISCOBELLUNO Lavoratori dipendenti: al via da ieri le domande per l'Assegno al nucleo familiare. Il patronato Inas della Cisl Belluno Treviso ha già aperto le agende per le prenotazioni, offrendo come in passato assistenza per l'inoltro della domanda all'Inps, che va presentata telematicamente. Il patronato è l'unico intermediario autorizzato a inviare la richiesta per conto del dipendente. L'assegno, meglio conosciuto come Anf, è una...