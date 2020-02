IL FINANZIAMENTO

BELLUNO Trentamila euro per il marketing del Nevegal. La Regione dimostra di credere al rilancio del Colle e mette sul piatto i soldi per rispolverarne l'immagine. A lanciare la proposta alla giunta Zaia è stato l'assessore al turismo Federico Caner. «Quest'area spiega ha patito più di altre una situazione di crisi causata dal calo di presenze e pertanto, nel proprio collegato alla legge di stabilità, la Regione ha previsto un sostegno per rilanciare l'offerta dell'altopiano». La cifra servirà a pagare un professionista in grado di stendere un progetto di marketing finalizzato al rilancio della località e al sostegno della stagione turistica invernale. Un po' come da sempre si fa in altre località sciistiche che brillano in riviste patinate e sono note in tutta Italia. La montagna del capoluogo, invece, ha sempre mantenuto un profilo basso apparendo poco e puntando poco sull'immagine. «Il Nevegal ha bisogno di essere rivitalizzato conclude l'assessore regionale e attraverso il progetto marketing che ci è stato presentato si punta in particolare a promuoverne la caratteristica di comprensorio montano vicino alla pianura, facile da raggiungere, con prezzi competitivi e adatti a una clientela che vuole avvicinarsi allo sci: una meta per le famiglie, per sciatori non esperti e in generale per chi proviene dalla nostra regione e da quelle limitrofi».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA