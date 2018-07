CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FINANZIAMENTOBELLUNO Parola d'ordine: sicurezza. La Regione del Veneto risponde «presente». E mette mano al portafogli. Ecco in arrivo mezzo milione di euro per la sicurezza delle strade. Soprattutto per quelle di montagna. Difatti, sono state soddisfatte tutte le richieste di contributo recapitate dal Bellunese a Venezia per interventi di sicurezza stradale sulla rete viaria comunale (in particolare modo quella funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di...