IL DRAMMA

BELLUNO Florovivaisti messi in un angolo: «Noi, costretti a buttare le piantine, quando sul web si vende di tutto». Nel mare di decreti e regole partoriti dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria, le incongruenze, si sa, non mancano. L'ultima viene denunciata dalla categorie dei florovivaisti di Confagricoltura Belluno. A parlare è il referente della categoria, Francesco Montagnese del vivaio Top Green di Feltre. Lo stesso che circa una settimana fa aveva donato al Santa Maria del Prato decine di orchidee per ringraziare i medici, gli infermieri, gli oss, gli addetti alle pulizie e gli amministrativi.

DANNI IMMANI

Stiamo buttando migliaia di piantine al macero e perdendo centinaia di migliaia di euro di fatturato dichiara amareggiato -. Ma quello che ci fa più rabbia è vedere che i giganti del web possono consegnare piantine a domicilio e noi no, e che i supermercati vendono piante e terriccio che si fanno arrivare dall'Olanda, mentre noi siamo costretti allo stop. Questo non è giusto. Servono regole uguali per tutti». Montagnese da più di un mese, come tutti i vivai del Veneto, è stato costretto a chiudere l'azienda e non può vendere neanche una piantina. Oggi chiede regole giuste perché i piccoli non soccombano sotto il peso e la potenza dei colossi.

STOP INCOMPRENSIBILE

«Per noi florovivaisti bellunesi i mesi primaverili costituiscono il 50 per cento del giro commerciale annuo spiega -. Siamo in piena produzione con gerani, viole, petunie e tante altre piante da fiori, ma anche con tutte le piante aromatiche e le piantine da orto del periodo: insalate, cappuccio, verze, porri, prezzemolo, alberi da frutto. La gente di montagna aspetta questo periodo tutto l'inverno, per uscire di casa e comprare quello che serve per l'orto, il campo e il giardino, compresi terriccio e letame. Invece è tutto fermo. Qualcuno dice che noi potremmo portare le piante a domicilio, altri dicono di no. Facciamo parte del settore primario, quindi possiamo o no ritenerci inclusi tra le attività di prima necessità previste dal decreto? Visto che le piante sono in produzione, possiamo recapitarle a casa? Ci vorrebbe qualcuno che facesse chiarezza e ci desse risposte. Non possiamo rischiare la denuncia penale perché ci ferma la Finanza e ci dice che non siamo in regola».

PERDITA DA 80MILA EURO

La perdita di fatturato ammonta, per ora, a 80 mila euro. Ma sale e sale ogni giorno. L'imprenditore punta il dito anche contro i supermercati che, si sa, in questa stagione forniscono anche sacchi di terriccio per chi coltiva piante in balcone. «Trovo che sia concorrenza sleale. Non è giusto che loro riempiano lo spazio libero lasciato da noi prosegue -. Così come non è giusto che stiano vendendo piante e fiori a tutto spiano le aziende online, che stanno recapitando a casa qualsiasi cosa. O ci fermiamo tutti o nessuno, le regole devono essere uguali per tutti. Io troverei corretto che anche noi potessimo portare la merce a casa, rispettando le norme di sicurezza con mascherine e guanti. In questo momento non è possibile per tanta gente di montagna trovare le piantine, con la conseguenza che non potranno produrre gli ortaggi necessari per la prossima estate. Molte persone saranno costrette a comperare gli ortaggi prodotti chi sa dove e a che prezzo, anziché raccoglierli nel proprio orto. E questo sarà un danno soprattutto per gli anziani con pensioni basse».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA