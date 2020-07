SANITA'

BELLUNO Nuovo pensionamento tra i medici di base di Belluno. Il dottor Giulio Pirolo, medico tra Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Soverzene, terminerà il proprio incarico il 27 luglio. Per tutti i suoi pazienti, dunque, è ora di pensare a trovare un nuovo dottore. Dovranno effettuare la scelta tra i colleghi di Pirolo con disponibilità di posti, sempre dello stesso ambito territoriale. È possibile verificare in tempo reale la disponibilità dei medici di assistenza primaria dei relativi ambiti territoriali, collegandosi al link https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri; una volta aperta la pagina sarà sufficiente selezionare un medico, si visualizzerà quindi il numero dei posti disponibili indicato in corrispondenza della voce Disponibilità assistiti illimitati. Tutta l'operazione del cambio, per chi volesse, può essere svolta online. La scelta del medico povrà infatti essere inoltrata inviando una mail non pec all'indirizzo cambiomedico@aulss1.veneto.it con oggetto Cessazione del medico dr. Giulio Pirolo, indicando nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale dell'assistito nonché il nominativo del medico prescelto (si suggerisce di indicare più di un medico e fino ad un massimo di tre). In casi di oggettiva impossibilità all'uso dell'e-mail, la scelta del medico potrà avvenire previo appuntamento telefonico contattando il numero 0437,516757. Possibile anche delegarw un'altra persona:sito dell'Usl al link: http://www.aulss1.veneto.it/service/medici-di-famiglia-e-pediatri-di-libera-scelta/ e la fotocopia del documento di identità del delegato.

