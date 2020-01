IL DONO

BELLUNO Rudy de Candido lo ha scolpito con cura e con amore nella speranza che prima o poi a aprire quelle porticine potesse essere un'autorità religiosa. Chissà se immaginava che quel tronco, spezzato dalla furia di Vaia e lavorato con maestria, un giorno sarebbe finito nelle mani del pontefice. Questa mattina una delegazione capitanata dal presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e dall'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, consegnerà a Papa Francesco l'imponente calendario dell'Avvento che ha visto la luce alla Mostra internazionale del gelato a Longarone.

L'occasione è l'udienza generale del mercoledì. Un appuntamento a cui il drappello veneto, partito ieri verso la Capitale, non si può certo dire si presenterà a mani vuote. L'opera d'arte è stata svelata il primo dicembre durante la cerimonia per la 60. Mig. La scultura ha, ovviamente, 24 porticine, una per ogni giorno che separa l'inizio di dicembre a Natale: dentro ci sono scritti i nomi dei Comuni colpiti dal maltempo. La scultura, realizzata da Rudi De Candido, artista del legno di Santo Stefano di Cadore, è ornata con i nomi scritti dall'amanuense di Pieve di Cadore, Floriano Cian. Gli stemmi di Belluno e della Regione sono opera della pittrice longaronese Cosetta Olivier. «È l'omaggio di tutto il territorio bellunese al Papa». Il ricordo di un momento difficile da cui la provincia di Belluno prova a rialzarsi giorno dopo giorno.

