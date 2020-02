LA DONAZIONE

BELLUNO Una bella pedana per il coro dei bambini, smontabile. E un televisore super tecnologico, utile per riproduzione audiovisiva e musicale. Strumenti che sono un lascito indiretto di Pierina Boranga, pedagoga bellunese madre della Scuola elementare Gabelli. A fornire il gruzzoletto è stata la proiezione del docufilm firmato dall'Associazione Belluno Ciack con la Filarmonica di Belluno 1967 e l'Associazione Cittadini per il recupero della Gabelli. La rendicontazione dei 100 minuti di Gabelli: la scuola più bella d'Italia - dalla prima nazionale del 5 ottobre 2019 mette in elenco 11 proiezioni. Altri 6 appuntamenti sono già fissati. A cominciare dal 13 marzo, con 270 studenti prenotati (100 da Licei Renier, 40 da Istituto Catullo, 130 da Licei Galilei-Tiziano). Poi via! Ecco il docufilm a festival e concorsi. «La finalità sta nell'aver fatto nostro, dal punto di vista artistico, il pensiero della Boranga: bambini al centro», precisa il regista Franco Fontana. Con spese tutte a carico del progetto: «Compresi i 700 euro dati all'Istituto Luce per un minuto di video d'epoca, con diritti per 3 anni, affiancato al nostro materiale fotografico». Paola Celentin, per la Filarmonica, sottolinea l'emozione «di non avere suonato una musica scritta per altri, ma una composizione da film tutta nostra». Il presidente dell'Associazione Cittadini per la Gabelli aggiunge come «spesso si cada nell'equivoco che promuovere il recupero della Gabelli riguardi solo l'edifico, mentre altrettanto importante è il patrimonio immateriale lasciato dalla Boranga». Presenti all'incontro anche l'aiuto regista di Belluno Ciack, Francesca Piva, e a rappresentare la Nuova Gabelli, Anna Reolon, Anna Buttignon e la dirigente scolastica Lucia Savina. Proprio da lei il suggerimento per una intitolazione alla Boranga che vada oltre quella del giardino botanico che porta il suo nome dal 2013, giusto a 30 anni dalla morte: «A lei che si è occupata dei bambini da zero anni in su, che è stata mattone del pensiero pedagogico, andrebbe un riconoscimento concreto, non dico una statua, ma una intitolazione». A rispondere è Marco Rossato: «C'è il busto della Pizzigoni nell'aula magna che diverrà mensa. Sarebbe effettivamente interessante che a fianco ci fosse analogo busto di chi fu artefice, a Belluno, di una straordinaria esperienza».

Daniela De Donà

