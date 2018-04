CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO Vogliamo certezze per il territorio». La richiesta arriva dal Bard, il movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che interviene nel dibattito in cui tanto a Venezia quanto a Roma si discute di leggi elettorali. «È urgente una revisione della legge elettorale regionale: tutti i veneti, e noi del Bard in particolare, abbiamo ancora in mente i problemi, i disagi e i ricorsi che hanno seguito le ultime elezioni. - commentano dal direttivo del movimento Serve una legge più chiara, ma soprattutto servono certezze per il...