Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOBELLUNO Oggi durante il Consiglio comunale di Belluno (all2 15,30) saranno presentate anche interrogazioni della Liga Veneta - Lega Nord rche riguardano sfalci nel Castionese e sicurezza stradale a Cusighe. La prima, in particolare, riguarda lo stato di trascuratezza relativo alla pertinenza della ex casa Gil di Castion di via Pian delle Feste. A presentarla è il consigliere comunale Marzio Sovilla che chiede all'Amministrazione...