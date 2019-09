IL DIBATTITO BELLUNO Non sono mancate le polemiche alla serata organizzata venerdì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO Non sono mancate le polemiche alla serata organizzata venerdì sera dal Comune a Bolzano bellunese sul lupo. Da un lato la spiegazione tecnica sul canide che è tornato dopo anni a frequentare le nostre zone. Dall'altro la rabbia degli allevatori, che non sanno più come tutelare i propri capi e si sentono abbandonati. E che, soprattutto, non ricevono abbastanza velocemente il risarcimento da parte della Regione. Questo, più di altri, sembra stato infatti l'oggetto sottinteso degli interventi molto accesi di alcuni...