CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO Il presidente della Commissione speciale del Nevegàl, Franco Roccon, invita il sindaco a relazionare sull'idea di far parte di una società pubblico-privato che gestisca gli impianti del Colle. In particolare chiede se il Collegio sindacale abbia dato il benestare all'idea di impiegare un milione di euro per la causa. Si tratterebbe di 500mila euro come prima battuta, ai quali seguiranno altri 500mila ricavati dagli introiti derivati dalla vendita degli schianti provocati dalla tempesta Vaia. Roccon ha aspettato qualche...