IL DIBATTITO BELLUNO Domani dalle 9.30 alle 13 il Pd bellunese scenderà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO Domani dalle 9.30 alle 13 il Pd bellunese scenderà in piazza per criticare la legge Finanziaria varata dal governo Conte e ricordare quali erano le proposte del partito. Lunga la lista delle cose che, a detta del partito, non vanno, ma a bruciare è soprattutto la scarsa considerazione mostrata verso la gente di montagna, in particolare chi ha subito il maltempo di fine ottobre. Sono, infatti, «7 i miliardi messi a disposizione per tutte le regioni colpite dalle grandi avversità atmosferiche chiosa il portavoce del Pd,...