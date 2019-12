IL DEGRADO

BELLUNO Chiusini e tombini asfaltati. Una città ancora con barriere architettoniche, a partire dai marciapiedi che rendono la vita anche alle mamme con i passeggini. Interrogazione, più tecnica che politica, del consigliere Fabio Rufus Bristot che punta il dito contro la viabilità cittadina da bollino rosso. Strade del centro come un campo minato.

«Esistono, nelle strade, tombini e chiusini, che servono alle ditte che devono effettuare dei lavori di manutenzione per raggiungere le linee elettriche, i cavi telefonici, le fognature, piuttosto che ai vigili del fuoco, quando devono intervenire d'urgenza incalza il consigliere del Gruppo Misto -. Bene, capita che negli ultimi due, tre anni, questi siano stati asfaltati, laddove ci fosse un cedimento o un buco».

Bristot non chiede la luna, ma vorrebbe che «quando si interviene, si lavori meglio e con criterio. Proprio perchè gli interventi sono stati fatti male, in questi giorni l'asfalto si è crepato ed è tutto da rifare, rendendo pericoloso il passaggio a moto, biciclette e auto. Proprio recentemente un uomo mi ha avvisato che, a causa di una di queste buche, ci ha rimesso il semiasse della macchina». Il consigliere Bristot si chiede anche cosa succede, quando una ditta ha bisogno di intervenire su un tombino o chiusino tappato dall'asfato? «Presenterà il conto al Comune? Di esempi ce ne sono parecchi in città. In via Feltre, in piscina, tra viale Fantuzzi e via Segato, a Cavarzano e l'elenco è lungo. Mi chiedo chi ha dato disposizione di asfaltarli e se l'apparato politico ne è a conoscenza».

E sempre in tema di mobilità, Fabio Bristot, fa una riflessione: «Più volte mi sono imbattuto in mamme coi passeggini in difficoltà sui nostri marciapiedi, per non parlare di persone costrette in carrozzella che non potevano proseguire nella direzione desiderata, se non erano accompagnate. A quando il vero abbattimento delle barriere architettoniche in questa città? Sarebbe un atto di civiltà, oltre che uno di quei servizi che la collettività tutta plauderebbe con garbo». Fabio Bristot conclude semplicemente dicendo: «e, se vogliamo, abbiamo parlato solo di sciocchezze questa volta, ma c'è molto di più, a partire dal ponte Bailey».

