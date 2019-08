CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEGRADOBELLUNO (A.Tr.) Niente di nuovo sotto il sole, se si guarda oltre i cancelli dei cimiteri cittadini. Se il campo santo di Cusighe versa in pessime condizioni come ha denunciato il consigliere di minoranza del Patto Belluno Dolomiti Francesco Pingitore, non va meglio a quello di Prade, della cui incuria si fa portavoce la consigliere di Belluno è di tutti Roberta Olivotto. Raccogliendo le segnalazioni di diversi cittadini e dopo essersi recata di persona tra i viali in ghiaia del luogo, Olivotto lancia a sua volta una critica...