«Il decreto dignità? Da rivedere»: Bond lo dice con 150 emendamenti

L'OBIETTIVOBELLUNO Al lavoro per il lavoro. Dario Bond mette mano al decreto dignità. Con un'operazione da 150 emendamenti. Tanti i ritocchi portati dal deputato bellunese alla manovra dell'Esecutivo che arriverà alla Camera mercoledì prossimo per la discussione. Tutti confluiti nei quasi 500 emendamenti depositati dai deputati veneti di Forza Italia. «L'obiettivo non è quello di stravolgere il decreto o di fare ostruzionismo. Anzi - dice Bond -. Vogliamo di migliorare la manovra del governo e renderla efficace. Così com'è rischia di...