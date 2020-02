PRONTI VIA

ALLEGHE Non a tutti è parso giusto cancellare, sull'onda delle notizie dell'infezione coronavirus i programmi stilati già da diverso tempo, in tema di manifestazioni sportive. Così, nonostante le indicazioni arrivate - via Coni, Federazioni e Organi centrali - dall'Esecutivo, c'è chi ha scelto di mandare in scena il programma originale. Lo ha fatto il Centro Sportivo Italiano di Feltre che, ad Alleghe, ha fatto disputare la terza, conclusiva prova del Circuito della neve - Lattebusche 2020', evento valido anche come quarta tappa del diciottesimo Campionato Veneto di sci del Csi. Come ricordato dagli organizzatori nel comunicato finale, «La giornata splendida con un clima primaverile, ha visto alla partenza (...) ben 151 iscritti, che hanno preferito passare una giornata all'aria aperta e sulle nevi delle nostre belle Dolomiti piuttosto che stare a casa, come consigliato vivamente dal Ministro per lo sport e le politiche giovanili». In verità, appena sabato il Csi veneto aveva disposto la sospensione di tutte le gare regionali in programma nella fine settimana. Probabilmente, l'appuntamento di Alleghe è stato considerato come locale. D'altra parte, le prove proposte dal Centro Sportivo Italiano hanno un carattere spiccatamente amatoriale e anche questo aspetto può aver influito nella decisione finale. Per la cronaca, a imporsi nella classifica per Società nell'edizione 2020 del Circuito, è stato lo Sci Club Croce D'Aune (683 punti) che ha preceduto lo Sci Club Villabruna (438), lo Sci Club Feltre (435), lo Sci Club Nevegal (384) e lo Sci Club Marmolada (365).

Silvano Cavallet

