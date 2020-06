LA RIVOLUZIONE

BELLUNO Serviva una pandemia per far arrivare anche in alcuni comuni bellunesi la fibra ottica. L'emergenza Covid ha infatti accelerato la diffusione delle autostrade del web e in questi mesi è stato fatto un gran lavoro portando la copertura della banda ultralarga (reti che permettono velocità in download superiori a 30 e fino a 200 Mbps) al 60% circa della popolazione bellunese. È il dato che fornisce Tim, che ha effettuato lavori di cablaggio in 30 comuni sulla sessantina della provincia. Nei 30 territori è arrivata la banda larga. Certo è solo la metà e tanto lavoro c'è ancora da fare. Ma il problema del bellunese è che in gran parte è area bianca ovvero zone dove non vi è nessuna previsione di investimento privato per banda ultralarga nei prossimi tre anni in quanto non sarebbero economicamente vantaggiose. Una spinta, anche se è brutto dirlo, è arrivata dal Covid. Un'altra potrebbe arrivare dalla politica. È la sfida lanciata nel tavolo tra categorie economiche che si è tenuto in Provincia lunedì, che porterà agli Stati genrali della montagna.

IL LAVORO

«La fibra ottica di Tim - spiegano dall'azienda di telecomunicazioni - raggiunge attualmente 30 comuni della provincia di Belluno, per una copertura pari al 60% circa della popolazione. La rete Fttc accesa nel territorio garantisce connessioni in banda ultralarga fino a 200 mpbs. TIM tiene a sottolineare che diversi comuni bellunesi, attualmente scoperti, sono classificati come area bianche dal Ministero per lo Sviluppo Economico, come tali rientranti in un bando pubblico per la realizzazione di una rete in fibra ottica passiva. La cablatura di tali zone, che usufruiscono di agevolazioni statali, rientrano negli obblighi di un'altra società aggiudicataria del suddetto bando.

L'EMERGENZA

Ma con il Covid, e il boom di smartworking o lavoro agile e di teledidattica la fibra era fondamentale. E così Tim si è occupata anche di are bianche. «Gli interventi recentemente attuati da Tim in alcune aree bianche - spiegano dall'ufficio stampa Tim - hanno voluto dare tempestiva risposta alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese, con particolare riferimento all'articolo 82 del decreto Cura Italia per l'emergenza Covid-19, all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Un insieme di misure che richiedevano agli operatori di adottare ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l'operatività, migliorandone la disponibilità, la qualità e la capacità di gestire i picchi di traffico in questa fase. L'iniziativa di TIM si inserisce pertanto in questo contesto: proattività nel mettersi a disposizione del Paese raccogliendo l'invito delle istituzioni nella particolare fase emergenziale, in assenza di qualsiasi obbligo specifico».

LA MAPPA

Grazie alla pandemia quindi ora la Fibra è presente in tutti i comuni turistici e più grossi. Sono cablati Agordo, Alleghe, Alpago, Auronzo di Cadore, Belluno, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Feltre, Gosaldo, Limana, Longarone, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Valle di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore. Ma anche se c'è copertura non è detto che la banda larga sia garantita per tutti i residenti: entro i 200 metri dalla cabina ha senso fare il collegamento, oltre no. La fibra serve comunque gli uffici pubblici e amministrazioni. Ed è già un gran passo avanti.

I RISCHI

Tim specifica «che i propri programmi di copertura con reti a banda ultralarga derivano da investimenti di natura privata i cui rischi ricadono interamente sulla società, la quale opera in assenza di qualsivoglia finanziamento pubblico. Rimaniamo comunque a disposizione dell'Amministrazione comunale e delle autorità competenti per valutare la praticabilità di eventuali soluzioni infrastrutturali che dovessero presentarsi».

Olivia Bonetti

