BELLUNO A giugno dello scorso anno la diocesi e alcune parrocchie stavano ultimando i progetti di tre cammini riservati ai giovani per l'estate: il primo in Sicilia sulle tracce di don Pino Puglisi, il secondo in Spagna per seguire il modello di sant'Ignazio di Loyola, il terzo l'unico proposto dall'Ufficio diocesano di Pastorale dei giovani - verso Assisi, alla riscoperta di san Francesco. Quest'anno la meta individuata era stata Loreto. Tuttavia la diocesi fa sapere che «il cammino per i giovani previsto a fine luglio è rimandato all'anno venturo». Anche in questo caso a riprogrammare l'agenda diocesana è stato il Covid-19. «Ma questo non ha fatto smettere la voglia di fare strada, anche se non lontani da casa nostra» assicura dalla Curia. Ecco allora le tappe in tre diversi sabato di luglio ed agosto - della proposta attraverso le strade della diocesi di Belluno-Feltre. Tre tappe, ciascuna con un tema. Il via oggi con Luce. Sarà un giro ad anello in Val Visdende, in Comelico, alla scoperta della straordinaria bellezza di questo luogo, con i boschi segnati dalla tremenda ferita di Vaia. Quindici giorni dopo, sabato 8 agosto: Roccia. Il percorso porterà i giovani pellegrini verso il Santuario agordino della Madonna delle Grazie attraverso due splendidi percorsi escursionistici circondanti dalle Dolomiti: il primo itinerario partirà dal passo Fedaia, il secondo dal passo Giau. Trascorreranno altre due settimane ed il 22 agosto tocca a Sorgenti. Si tratterà in questo caso di un vero e proprio pellegrinaggio verso il Santuario dei santi martiri Vittore e Corona, patroni della Diocesi. Anche in questo caso gli itinerari saranno due, ed entrambi in notturna; entrambi si snoderanno attraverso le borgate della Valbelluna con partenza il primo da Col Cumano, il secondo da Bribano. (g.s.)

