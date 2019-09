CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CORTEO BELLUNO Un migliaio in marcia in centro a Belluno per cercare di avere un mondo migliore, una Terra dove sia possibile esister ancora per molti anni senza l'incubo di cambiamenti climatici che mettano a repentaglio la stessa esistenza dell'uomo. E così ieri mattina, puntuali come un orologio svizzero, i ragazzi delle scuole, accompagnati anche da semplici cittadini, da associazioni ambientaliste e sindacati, hanno dato vita alla versione dolomitica di Fridays for future. Tutti in centro come seguaci della svedese Greta Thunberg...