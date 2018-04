CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CORSOMECCATRONICI:C'È QUALCHE POSTOResta ancora qualche posto disponibile per accedere alle selezioni del corso per tecnici meccatronici, promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese: il termine per la presentazione della richiesta di ammissione, scaricabile dal sito del Circolo (www.circoloculturaestampabellunese.it) è domani, mentre la selezione è fissata alle 10 di lunedì. A fine mese, nella sede dell'ente, in Piazza Mazzini 18 a Belluno, partirà il corso destinato a ragazzi disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i...