IL CORSO

BELLUNOPrima lezione, al Centro Provinciale Istruzione Adulti (Cpia) di Belluno, del corso di italiano per stranieri. L'italiano in sicurezza, della durata di 125 ore, ha come obiettivo la formazione sulla lingua italiana e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari (tutti originari dell'Africa quelli iscritti a Belluno) sono infatti i lavoratori stranieri, dipendenti o titolari di impresa, che potranno ottenere il conseguimento, nel prossimo mese di giugno, della certificazione di conoscenza della lingua italiana livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (Qcer), la quale rappresenta anche un titolo per il conseguimento del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. «Oltre alle conoscenze linguistiche - spiega Appia Belluno - con i corsi verrà trasmesso un glossario tecnico, in un quadro di scenari e procedure della sicurezza, porterà gli studenti a redigere individualmente un semplice testo in lingua italiana sulle tematiche della sicurezza nella propria realtà di lavoro, utilizzabile come tesina di approfondimento nell'esame di certificazione della lingua italiana». Il corso è organizzato da Appia e finanziato dallo Spisal con i fondi destinati ai progetti di sostegno alle imprese in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. «Questi percorsi formativi - spiegano gli addetti ai lavori - portano un notevole valore aggiunto, per il lavoratore e per le aziende. Un lavoratore formato in questo corso aumenterà in modo rilevante la propria capacità di comunicazione linguistica e quindi la propria integrazione sociale e professionale, con un miglioramento del proprio livello di sicurezza sul lavoro e un potenziamento delle capacità professionali, che si tradurrà direttamente in una migliore qualità lavorativa e una accresciuta integrazione nella visione aziendale e degli obiettivi d'impresa». Inoltre, la formazione sulla lingua italiana nell'ambito delle politiche aziendali sulla sicurezza è un titolo importante che permette all'azienda di ricevere 50 punti, sui 100 necessari per ottenere quella consistente riduzione del premio Inail che lo Stato riconosce alle aziende che adottano misure di prevenzione migliorative rispetto ai soli obblighi previsti per legge.

