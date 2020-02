IL CORDOGLIO

BELLUNO Assessore al bilancio, commercialista, presidente della Fondazione Bocchetti Protti. Ufficiale degli alpini, proveniente dalla Scuola militare di Napoli. Antonio Marrone, pugliese di nascita e bellunese nel cuore, è morto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Belluno. Aveva 78 anni. L'ultimo suo discorso pubblico risale a dicembre. Ed era rivolto a ragazzi e ragazze eccellenti della provincia di Belluno - usciti dalla maturità 2019 con 100/100 che al Centro Giovanni XXIII ricevevano la borsa di studio di 1000 euro dalla Fondazione da lui presieduta.

L'ULTIMO DISCORSO

Ogni anno dal palco, con orgoglio, salutava i neo universitari con parole sempre simili: «La conoscenza porta alla libertà, di cui voi siete artefici. E non accontentatevi del nozionismo. Ragazzi, avete il dovere il progettare un futuro pieno di contenuti». E' il vicepresidente della Bocchetti Protti ed amico, Gianni D'Ambros, a ricordare quanto «Antonio Marrone tenesse a questi giovani, spendendosi per organizzare al meglio la cerimonia». A Belluno Antonio Marrone fu responsabile, da colonnello, dell'ufficio amministrativo della Brigata Cadore. Ma lavorò anche al Distretto, alla Toigo, al VI e VII Artiglieria. «Ho fatto il militare accanto a lui in Brigata, nell'ufficio tecnico racconta Franco Gidoni ne ho apprezzato allora la capacità e il buon senso nel saper andare oltre le rigide norme militari». Gidoni, da sindaco, nel 2006 se lo ritrovò accanto come assessore al bilancio, eletto nella giunta che era stata del defunto Celeste Bortoluzzi. Poi rimase consigliere con il sindaco Antonio Prade. Da consigliere provinciale entrò nel Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere. Politicamente legato a Forza Italia partecipava con tenacia alla vita politica cittadina: «La sua fissa stava nella necessità di mettersi a disposizione della collettività. Era attaccato a Belluno che voleva cambiare sempre in meglio, con ottimismo», precisa Paolo Gamba con lui sugli scranni di Palazzo Rosso. Anche Jacopo Massaro, attuale primo cittadino, ne ricorda la passione: «Tra il 2007 e il 2012 sedevamo su due fronti opposti in Consiglio comunale, ma nonostante le differenti visioni politiche ci siamo sempre confrontati con rispetto e lealtà. Perchè Marrone era persona corretta e costruttiva». Come volontario, a livello contabile e fiscale, Marrone aveva seguito alcune associazioni che operavano in ambito sanitario, a cominciare dall'Admo. Lascia la moglie Mariagrazia Valerio e le figlie Annalisa, Daniela e Michela.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA