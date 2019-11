Il Cordevole in piena sorvegliato finisce sull'Agordina a Candaten

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEDICOA preoccupare ieri, prima del Piave, il Cordevole a Sedico sorvegliato speciale dalla prima mattinata della giornata di emergenza. Il torrente è finito in strada a Candaten e ha minacciato anche un tratto d'acquedotto, subito messo in sicurezza con un intervento tempestivo degli operai. In apprensione il sindaco Stefano Deon, che ha effettuato diversi sopralluoghi, con tecnici e uomini di protezione civile nel corso di tutta la giornata. In serata il consigliere provinciale alla Protezione civile, Massimo Bortoluzzi, nei suoi costanti...