IL COORDINAMENTOBELLUNO Tutti attorno al tavolo. Il menù dice Olimpiadi; viabilità e opere pubbliche di contorno. La dieta bellunese sarà prescritta oggi dal Tavolo delle infrastrutture, che si riunisce a Villa Patt con un ospite importante. In quel di Sedico, infatti, ci sarà anche l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Elisa De Berti. E sarà il momento giusto per far partire la macchina operativa di quello che il governatore Zaia ha definito un vero e proprio Piano Marshall. Dopo la sbornia di festeggiamenti per...