CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOBELLUNO Sanzioni pecuniarie da centinaia di migliaia di euro. È quanto rischia in prima persona un'azienda, in caso di infortuni sul lavoro gravi o gravissimi. Sì perché, come da normative entrate in vigore nel 2001, sopo la sentenza del caso ThyssenKrupp, anche la società finisce a processo. È la cosiddetta responsabilità amministrativa e di questo si è parlato in un convegno che si è tenuto giovedì pomeriggio, alla sala riunioni dell'ospedale San Martino. Il tema del seminario era: La sicurezza sul lavoro tra...