IL CONVEGNOBELLUNO Prendono il via oggi le due giornate organizzate dalla diocesi di Belluno-Feltre, dalla Federazione islamica del veneto, dal Movimento dei Focolari e dalla comunità islamica bellunese in occasione della Giornata nazionale per il dialogo cristiano islamico. Il programma di oggi si svolgerà al mattino con la conferenza riservata alle scuole: al centro congressi Giovanni XXIII interverranno il musulmano Said Chabbar e don Valentino Cottini che parleranno agli studenti della provincia di Belluno. Stessa sede per...