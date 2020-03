IL CONTROLLO

BELLUNO «Sono andato a far la spesa: ecco lo scontrino», ma era uscito per spacciare droga. Smascherato dalla polizia di Stato l'ennesimo furbetto delle regole anti-contagio, pizzicato mentre va a spasso senza giustificato motivo, non riuscendo a starsene a casa, come impongono le misure restrittive varate dal governo per contenere l'emergenza Covid-19. È incorso non solo nella multa prevista, ma anche nella denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue, infatti, il dispositivo varato dalla Prefettura con le forze dell'ordine in campo per la verifica di eventuali violazioni. Si viaggia con migliaia di controlli al giorno, ma, mano a mano che si va avanti, calano le denunce, o meglio le multe, visto che con decreto legislativo del 25 marzo scorso le violazioni sono state depenalizzate. Si rischia comunque una sanzione da un minimo di 300 a un massimo di 3mila euro. Venerdì sono state 14 le persone finite nei guai a fronte delle 784 controllate. Un negoziante denunciato, 2 le attività sospese, dopo 2879 attività controllate in quelle 24 ore.

Nel tardo pomeriggio di giovedì una pattuglia della squadra delle Volanti ha intercettato una vettura che stava procedendo da Belluno verso Limana. «Alla guida spiegano in un comunicato della Questura - un uomo di origine nordafricana di 38 anni, che da subito giustifica il suo spostamento con la necessità di acquistare generi alimentari, esibendo uno scontrino relativo ad un supermercato del comune di Belluno. Dovendo compilare l'autocertificazione relativa allo spostamento da casa prevista dal Dpcm in vigore, nello scendere dal veicolo l'uomo consente ai poliziotti di notare sul sedile del conducente un involucro di cellophane, al cui interno sembrava celata della sostanza stupefacente tipo hashish». I poliziotti intuiscono subito che l'automobilista nasconde qualcosa e, messo alle strette, il 38enne consegna un astuccio per occhiali contenente un pezzo di considerevoli dimensioni di hashish. «L'uomo veniva quindi accompagnato in Questura per la redazione degli atti a suo carico con i quali è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio».

