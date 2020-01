Il consigliere Bortoluzzi abbandona l'aula per protesta

ALPAGO

Non sono state solo le scintille per l'approvazione della tassa di soggiorno, applicata in comune di Alpago, a infiammare l'ultima seduta del consiglio comunale. Anche il Dup, il Documento unico di programmazione, ha portato a uno scontro tra maggioranza e opposizione a causa delle domande respinte al mittente. «Mi è stato detto che non era la sede per porre quelle domande», spiega il consigliere di minoranza Massimo Bortoluzzi, che così per protesta alla fine ha abbandonato l'aula.

È accaduto nell'ultima seduta del consiglio comunale, in Alpago, quando Massimo Bortoluzzi se n'è andato prima che venisse discusso l'ultimo punto all'ordine del giorno. «Ci sono diverse cose che non vanno - afferma il consigliere di minoranza -. A cominciare dalla tassa soggiorno, un inutile balzello che finirà solo per appesantire ulteriormente la burocrazia e creerà problemi alle attività ricettive. I 20mila euro di introiti non faranno alcuna differenza: con quella cifra si potranno promuovere ben pochi progetti. Questa è una scelta sbagliata. E conferma che, da parte della maggioranza, manca una visione a lungo termine in ambito turistico».

Per il consigliere del gruppo Io scelgo Alpago 3.0: «Il Dup è poco aggiornato e, quando l'ho fatto notare in consiglio, sono stato zittito dal sindaco. Il quale mi ha invitato a muovere le osservazioni in sede di approvazione del documento. E quindi nel mese di luglio. Trovo che tutto ciò sia poco rispettoso nei miei confronti, del gruppo che rappresento e dei cittadini che ci hanno votato». Secondo il consigliere la giunta naviga a vista e sembra quasi realizzare interventi a spot, proprio in vista delle elezioni.

«Ho l'impressione - conclude Bortoluzzi - che questa giunta dia più peso alle opportunità, che alle priorità. Si continua a navigare a vista, seguendo la logica del consenso elettorale. Ma anche la gente è contrariata: le problematiche sono tante e manca il dialogo tra amministratori e cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA