Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DENUNCIABELLUNO La situazione di alcune mense scolastiche del capoluogo continua a scontentare buona parte di famiglie che si rivolgono ai consiglieri comunali di riferimento. L'argomento non riguarda le scuole che hanno dei cuochi in loco, quanto piuttosto quelle servite dalla cooperativa bolognese che ha vinto l'appalto e che eroga il servizio già da qualche anno in comune di Belluno. Genitori e maestre segnalano, da tempo, alcune...