IL CONFRONTO BELLUNO «Sono più le idee e i valori che ci dividono che

IL CONFRONTOBELLUNO «Sono più le idee e i valori che ci dividono che le differenze». Ieri, alla Giornata del dialogo islamo-cristiano al teatro del Centro Giovanni XXIII, l'insegnante di Scienze islamiche all'università marocchina di Beni Mellal Said di Chabbar l'ha detto e ripetuto più e più volte. Don Valentino Cottini, direttore della rivista Islamochristiana e docente, ha poi ulteriormente stretto il legame spiegando come le differenze siano la base di un dialogo, perchè dove non c'è differenza impera l'omologazione e il silenzio....