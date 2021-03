IL CONFRONTO

BELLUNO Amministratori pubblici a confronto ieri con la Cisl sulle pari opportunità. Mondo del lavoro a due velocità, o meglio, a due paghe. Con una differenza sostanziale se si è donne. Per loro, nel portafoglio entrano 1,5 euro in meno all'ora rispetto ad un uomo, che diventano 60 euro alla settimana, 240 euro al mese e 3120 euro all'anno in meno.

«Se pensiamo che si lavora 40 anni, si arriva ad una differenza di 124mila euro», è la sintesi portata da Alessia Salvador, responsabile del Coordinamento Donne della Cisl di Belluno-Treviso. Ieri, tenendo come base i dati risultanti dallo studio del novembre 2020 su lavoro femminile e gap salariale, la confederazione sindacale ha chiamato a raccolta, proprio nel mese di marzo dedicato alla donna, chi ha la forza di mettere mano ad alcune questioni sulle disparità: chi si occupa di politica, chi amministra.

Maggiormente scolarizzate, ma meno occupate: sono spesso precarie e part-time. «Le donne sono più istruite e abbandonano meno la scuola afferma Alessia Salvador - nel Veneto le laureate sono di più dei laureati, il 16% rispetto al 12,9 % degli uomini, per cui ci si aspetterebbe un occupazione maggiore. Così non è». Le donne, insomma, hanno contratti mediamente più instabili, a tempo indeterminato. Colpisce, infine, un dato: «Le assunzioni delle donne a Belluno sono passate dall'essere il 48,9% del 2008 al 46% del 2020».

Il tasso di occupazione tra 15 e 64 anni per le donne era, nel 2004, il 59.3, contro il 74.0 degli uomini, nel 2019 per le donne era 67.4 contro il 75.6. «Sono punti, non percentuali precisa Salvador - mostrano che è aumentata l' occupazione femminile. In realtà, in valore assoluto, diminuisce di 3500 unità perchè diminuisce le persone residenti». Non un caso che, affiancato al tema del lavoro in rosa, la Cisl abbia messo sotto al riflettore pure quello dell'invecchiamento-spopolamento che tocca il Bellunese. «Nel nostro studio in provincia di Belluno, dal 2010 al 2020, abbiamo assistito ad un calo demografico di 11904 persone. Si passa da 213.876 abitanti a 201.972 abitanti».

Alcuni Comuni bellunesi si sono detti pronti a mettersi in gioco, partendo dai suggerimenti arrivati dal confronto con la Cisl: Belluno, Feltre, Ponte nelle Alpi. Presenti all'incontro di ieri c'erano Flavia Monego, consigliera di parità della Provincia di Belluno, Sabrina Dassiè, consigliera con delega alle Pari Opportunità del Comune di Ponte nelle Alpi, Giorgia Li Castri, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Feltre, Lucia Pellegrini, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Belluno, Elena Polesana per la commissione Pari Opportunità di Feltre, Alessia Salvador, responsabile Coordinamento Donne Cisl Belluno Treviso, Massimiliano Paglini, segretario generale Cisl Belluno Treviso, Stefano Dal Prà e Francescano Peron, ricercatori Fondazione Corazzin. «Il dibattito è stato costruttivo e l'impressione è che gli intervenuti si siano presi a cuore alcune questioni, come la genitorialità». Altri incontri, con Comuni e Commissioni di Pari opportunità, sono già nella agenda della Cisl che ha messo la disparità di genere in agenda.

Daniela De Donà

