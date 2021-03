IL PROGETTO

BELLUNO Attraverso il linguaggio dell'arte Walter Portieri ed Enrico Tonetta sono riusciti a spezzare il confine tra malattia e salute per consentire al loro mondo interiore difficilmente accessibile per la sofferenza, di aprirsi a coloro che hanno potuto guardare i loro quadri, trovando il tempo di sostare e riflettere. «È importante poter esporre le proprie opere - sostengono i protagonisti del libro Un soffio d'arte -, perché l'arte cura, e dipingere ci consente di trovare attimi di serenità». A poco più di anno di distanza dall'inaugurazione della mostra tenutasi nell'ex barberia di porta Dojona a Belluno, l'associazione Antenna Anziani ha presentato la pubblicazione Un soffio d'arte alla sala riunioni del San Martino di Belluno. In appendice, anche un contributo di Giovanni Grazioli su Dino Buzzati, l'arte e la follia. L'incontro si è aperto con la presidente di Antenna Anziani, Maria Agostina Campagna, che ha brevemente ripercorso il decennio di collaborazione con la Psichiatria di Belluno, inizialmente basata su aiuti economici e sostegno a domicilio poi ampliatasi per dare forma e realizzare occasioni di incontro con la cittadinanza sul tema del disagio psichico. Bruno Forti, già direttore del dipartimento di Salute Mentale ha segnalato alcune criticità e problematiche della Psichiatria, che pur gravata dal difficile periodo dato dal Covid e dalla scarsa disponibilità di medici psichiatri, è riuscita nonostante tutto a lavorare sul fronte, in difesa dal contagio, cercando di dare risposte articolate ai bisogni dell'utenza. Le strutture più penalizzate sono state i centri diurni, chiusi per un certo periodo ma poi riaperti con una nuova organizzazione: sono stati proposti piccoli gruppi di utenti per ridurre gli assembramenti, sono state favorite attività alternative come attività a distanza di vario genere (mail, gruppi WhatsApp, telefonate, videoincontri), attività individuali, riabilitazione domiciliare o sul territorio. «Ma la recovery - ha continuato il dottor Forti - presuppone un coinvolgimento della popolazione nel superare lo stigma e gli stereotipi. In questo senso va riconosciuto con merito il ruolo di Antenna Anziani». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

