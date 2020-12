OPERE NEL CASSETTO

BELLUNO La questione dei ponti, a Belluno ha una rilevanza assolutamente strategica. Lo ribadisce Fabio Rufus Bristot del Gruppo Misto. «Iniziamo con il Bailey, dove dopo le iniziali titubanze dell'amministrazione, finalmente si è deciso e si è valutato che il viadotto andasse sostituito con un ponte vero esordisce Bristot -. Temo che ci siano dei ritardi sulla programmazione e che ovviamente non si arrivi assolutamente a finire questa struttura fondamentale non solo per la città di Belluno, ma per l'intera Valbelluna, entro fine legislatura, così come era stato promesso. Il fatto di essersi mossi con almeno cinque anni di ritardo ha portato come conseguenza lo slittamento della realizzazione dell'opera, ma soprattutto al pagamento del leasing per avere il ponte». Altri i ponti secondari rispetto a quest'opera, «ma che rappresentano assi viari fondamentali per la provincia di Belluno: il ponte della Veneggia», che dovrebbe essere sistemato in primavera. «Due ponti minori, ma non meno utili per i cittadini del comune di Belluno fa notare Rufus -: sono quello sul Reiù verso Levego e Sagrogna per andare a la Costa e arrivare direttamente a Castion. Un ponte chiuso da oltre due anni. Parliamo poi del ponte di Fisterre, le cui spallette oltre a non essere a norma sono addirittura state sostituite con delle reti che comunque rappresentano un pericolo. Ricordo che il ponte di Fisterre è un'opera piccola, ma fondamentale per bypassare sottolinea Bristot - sia la mattina che la sera le code in via Agordo, via Col di Lana, Ponte degli alpini e per tutta la tratta della Veneggia». Veniamo poi al ponte della Vittoria, «di cui nessuno ha più detto nulla, ma ci sono diversi elementi delle spallette che si stanno muovendo ed è un peccato che non si sia pensato, nell'anniversario dei 100 anni dalla Prima guerra mondiale due anni fa, di fare maquillage e metterlo in sicurezza. Un'infrastruttura che, secondo ingegneri strutturisti che lo hanno recentemente visionato, avrebbe bisogno di essere attenzionato. Infine la Panoramica: mai fatto nulla conclude Fabio Bristot - e via Miari». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA