FELTRE

Referendum costituzionale del prossimo 29 marzo: il comune di Feltre privilegia disoccupati e studenti per ricoprire il ruolo di scrutatori. Entro le ore 12 del 28 febbraio le candidature. Il Comune di Feltre privilegerà disoccupati o studenti, purché senza reddito, nella scelta degli scrutatori per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Chiunque, già iscritto nell'albo degli scrutatori del comune di Feltre, studente o disoccupato, sia interessato a svolgere la mansione di scrutatore per questo referendum potrà inviare la propria segnalazione all'indirizzo di posta elettronica: elettorale@comune.feltre.bl.it. La persona interessata dovrà indicare nel messaggio il seguente oggetto: Dichiarazione di disponibilità a svolgere il compito di scrutatore per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020 e copiare nel corpo del messaggio: «Il sottoscritto (inserire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e codice fiscale) dichiara di essere già inserito nell'albo degli scrutatori del Comune di Feltre, essere ad oggi disoccupato o studente non lavoratore e di non essere ad oggi percettore di alcun reddito». La Commissione Elettorale considererà prioritariamente tali segnalazioni nell'individuazione degli scrutatori di seggio. Il dichiarante riceverà successivamente una email contenente le informazioni necessarie. Saranno eseguiti controlli a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni. In caso di esubero, le dichiarazioni saranno accolte in ordine di arrivo.

Eventuali segnalazioni presentate da persone percettrici di reddito saranno tenute in considerazione in via residuale ed in ordine di arrivo. In questo caso nella richiesta dovrà essere precisata la condizione lavorativa. Per informazioni: Ufficio Elettorale del comune di Feltre, Piazzetta delle biade 1. Telefono 0439/885221, dal lunedì al venerdì 9-13 e nei pomeriggi di martedì 14,30-16 e giovedì 16-18.

E. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA