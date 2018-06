Il Comune cerca educatore per il progetto Edu-Care

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVISOBELLUNO C'è tempo fino alle 12 del prossimo 2 luglio per presentare la propria candidatura nell'ambito dell'avviso pubblico per l'affidamento di un incarico professionale di educatore. L'Area Politiche Sociali del Comune di Belluno, in collaborazione con la rete di partenariato degli enti locali e del terzo settore del territorio, ha elaborato il progetto Edu-Care, finanziato dalla Fondazione Cariverona nell'ambito del bando povertà 2017. Un progetto che ha come obiettivo quello di mettere al centro l'aspetto educativo nelle varie...