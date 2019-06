Il commercio viaggia in rete informatica per gli esercenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFCOMMERCIOBELLUNO Web, social, e-commerce: Confcommercio Belluno surfa su internet e si lancia nell'innovazione digitale. Come? Con un ciclo di incontri in tutta la provincia dedicati proprio al tema dell'innovazione digitale e delle opportunità che può offrire alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che desiderano affrontare le sfide della trasformazione. «Quando si parla degli effetti della trasformazione digitale sui mercati e sulle attività economiche, non ci si riferisce semplicemente ad un cambiamento tecnologico,...