Il comandante Roberto

IL COLLOQUIO

BELLUNO Roberto Hellweger Barichello è ufficialmente un oss. Ha 54 anni e vive a Belluno. Ma la sua è una doppia vita, divisa tra la famiglia e la base militare di Aviano. E' uno dei pochissimi italiani scelti per rappresentare la base americana sul territorio e per coltivare i rapporti tra i militari e la comunità locale. Barichello li chiama i miei fratelli, i militari americani, ha volato con loro sui caccia, ha preso lezioni di sicurezza, ha festeggiato e girato città in loro compagnia. Da dicembre è presidente della Honorary Squadron Commander Association di Aviano ed è comandante onorario da record, perché detiene la carica dal 2010.

Com'è nata questa passione per il mondo militare e questo rapporto con la base di Aviano?

«Quando ero giovane ho tentato di entrare in Aeronautica, ma mi hanno scartato per un problema importante alla vista. Mi è sempre rimasto il cruccio per non avercela fatta. Frequentando la zona di Aviano e poi gli eventi organizzati dalla base ho iniziato a conoscere persone e dopo un paio di anni mi hanno chiamato all'interno per conoscermi meglio e affidarmi incarichi. Da lì è nato un bel percorso, emozionante per me e per la mia famiglia. Tutta la storia è un bel caso di integrazione a mio avviso. Il primo incarico è stato quello di comandante onorario di squadrone dell'Oss, Operation support squadron nel 2010, ruolo che rivesto ancora oggi».

A dicembre, tuttavia, ha aggiunto un altro impegno in base perché sei stato nominato presidente dell'Associazione che cura i rapporti con la comunità locale. Di cosa si occuperà concretamente?

«Di molti aspetti, a partire dall'organizzazione di momenti di incontro tra i militari e i locali. Io sono l'interfaccia tra la base e la popolazione, in pratica. Esiste un programma annuale di manifestazioni organizzate ogni anno, come la Festa dell'amicizia di settembre, ma ciò non toglie che ne possa aggiungere e inventare di nuove. Gli appuntamenti sono tanti, a cadenza mensile o addirittura ogni due settimane. Una parte è rivolta a tutti, un'altra solo ai militari e agli ex comandanti onorari che sono circa 120».

Come riesce a dividersi tra la vita a Belluno e questa seconda vita?

«Al momento non lavoro perciò ho tempo a disposizione per dedicarmi all'organizzazione di queste attività. Quando lavoravo, invece, investivo in questo impegno tutte le mie ferie. Lo faccio con piacere, per me sono come fratelli. Ringrazio il comandante del 31 FW brigadiere generale Daniel T. Lasica e il comandante dell'aeroporto colonnello pilota Luca Crovatti per la bella collaborazione».

In quale lingua vi capite?

«In molti conoscono l'italiano, ma non tutti. Gli ufficiali però sono davvero troppo occupati per imparare la nostra lingua, con loro ci capiamo in inglese». Ricorda qualche momento in particolare di questa amicizia?

«Ce ne sono tantissimi di belli. quest'anno, per esempio, abbiamo organizzato con le proloco locali i falo del brusa la vecia ad Aviano e Roveredo, i militari americani sono stati entusiasti di partecipare, erano meravigliati da questa tradizione, si sono divertiti tantissimo. Poi non dimenticherò mai il volo sul caccia americano, siamo passati anche sopra Belluno, è stato davvero emozionante».

Alessia Trentin

