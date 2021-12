IL COLPO DI SCENA

BELLUNO Il grande escluso dal consiglio provinciale è Massimo Bortoluzzi, per anni consigliere delegato alla Difesa del Suolo, da sempre sul campo. Ha affrontato i disastri di Vaia, l'emergenza di Schiucaz e le tante altre criticità che ha vissuto il territorio in questi ultimi due ani. Usciva da vicepresidente della Provincia e non vi è rientrato. A pesare i voti della Lega, il suo storico partito, che a Belluno sono andati alla consigliera Roberta Olivotto (non eletta). Se fossero andati a lui ce l'avrebbe fatta. «Dispiace - commenta a caldo Bortoluzzi - perché mi sarebbe piaciuto completare tutto il lavoro che avevo fatto. Non ne faccio una malattia, ne prendo atto». Non si sbilancia su possibili retroscena, su fuoco amico o altro, si limita a dire: «Prendo atto che non sono stato rieletto e che probabilmente, alle volte, non conta quello che si fa, ma sono altre dinamiche a farla da padrone. Non si guarda al territorio, ma contano i partiti politici e questo riguarda sia il centrodestra che centrosinistra». Nessun cenno all'uscita di Bortoluzzi nel comunicato della Lega in cui il commissario provinciale del partito, Franco Gidoni afferma: «Poca affezione all'ente Provincia da parte della sinistra, la candidatura singola non ha aiutato». «C'è stato un calo nella partecipazione alle urne - prosegue Gidoni -, questo è evidente, e balza agli occhi come gli elettori del centro destra siano passati dai 278 della penultima tornata ai 280 di questa, mentre il fronte opposto abbia calato l'affluenza passando da 274 a 207. Questa è la testimonianza di come a sinistra non si avverta una grande affezione all'ente Provincia. Padrin porta a casa quasi l'81% dei voti disponibili, ci sono state ben 90 schede bianche e 9 nulle».

Bortoluzzi fu il più votato nelle ultime tornate. Questa volta lo è stata Lucia Da Rold che commenta: «Orgogliosa, ringrazio i colleghi che hanno voluto darmi la preferenza e mi fa piacere perché molte sono persone con cui collaboro ormai da diversi anni, molti sono invece gli amministratori e le amministrartici che hanno riposto in me una fiducia che spero di poter ricambiare con il lavoro che faremo insieme da qui in avanti».(ol.b.)

