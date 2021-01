LA STAGIONE

BELLUNO Cambio al vertice del consiglio di amministrazione di Nevegal 2021: Alessandro Molin è il nuovo presidente della società che da questa stagione gestisce gli impianti sul Colle. Massimo Slaviero, protagonista della nascita della srl, resterà come presidente onorario/consigliere. L'altro giorno, inoltre, il Cda ha scelto di tenere aperti gli impianti per tutto il mese di gennaio, ma «vorremo avere delle rassicurazioni sui finanziamenti promessi da Regione e Provincia». Il direttore generale, Roberto Pierobon: «Nonostante le difficoltà che si porta dietro questa pandemia siamo consapevoli che abbiamo un vivaio di giovani da mantenere. Qui si inserisce la nostra disponibilità a tenere aperto, per il benessere degli atleti, di cui ci ritroviamo ad essere a servizio in questo frangente storico così delicato».

I FINANZIAMENTI

Pierobon sottolinea che la società «non sta chiedendo finanziamenti extra, ma si tratta di dare seguito all'iter intrapreso in autunno con la richiesta di contributo» per la quale sembravano essere arrivate rassicurazioni. «Siamo al limite della sopravvivenza economica», ha spiegato Massimo Slaviero. Con ieri, infatti, la società è andata in pareggio. La decisione di tenere aperti gli impianti è dettata dalla consapevolezza di essere sostenuti da Regione e Provincia in quello che si è dimostrato essere, quest'anno più che mai, un vero e proprio servizio alla comunità, soprattutto della fetta giovanile degli atleti di tutto il Veneto. Ogni giorno sciano sulla Coca e sul Campo scuola oltre un centinaio di ragazzi da sci club provinciali, ma anche delle provincie del basso Veneto, soprattutto Treviso e Venezia.

PROTAGONISTA

A causa della decisione del Governo di procrastinare ancora l'apertura degli impianti, alcuni comprensori dell'Agordino e dello Zoldano pare si vedano costretti a chiudere, non riuscendo a sostenere un'ulteriore apertura, di fatto a metà servizio (non potendo far sciare anche le persone non iscritte Fisi). La fortuna delle nevicate di fine dicembre e inizio gennaio unita alle basse temperature di questi giorni rendono, quest'anno più che mai, il Nevegàl appetibile per gli sci club. Piste perfette e luogo da raggiungere strategico sembrano un mix fenomenale. Da qui la decisione, non tutta scontata del Cda di Nevegàl 2021, di tenere aperto almeno fino alla fine di gennaio. Sono un centinaio di skipass venduti quest'anno, in una stagione tutt'altro che scontata nella sua realizzazione.

LE SPESE

Ma i dipendenti costano e mantenere aperti gli impianti, garantire le altre fornitura necessarie significa avere la disponibilità economica di 50mila euro al mese. Somme che si sommano ai quasi 100mila euro che sono serviti per le manutenzioni prima dell'apertura. E meno male che gli sponsor e gli operatori del Colle hanno contributo economicamente, quest'ultimi anche con assegni post datati, per aiutare il lancio della società. Insomma tenere aperti gli impianti costa troppo. Per questo comprensori come Alleghe e Val di Zoldo hanno già chiuso la scorsa settimana. Il presidente dell'Anef, Renzo Minella: «Sono decisioni che spettano alle singole società, con i conti fatti in proprio. L'apertura con sci club non è un'apertura economicamente sostenibile. Chi tiene aperto lo fa con spirito sociale. Non ci sono altre motivazioni. Sotto il profilo economico non si sostiene un'apertura parziale».

Federica Fant

