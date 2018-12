CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVAL DI ZOLDO Nuovi casi di sequestri di auto di gelatieri in provincia e la rabbia sale. E così tante persone riunite in sala Almerindo Rizzardini a Fusine si sono viste in pochissime occasioni. Ieri sera la riunione era stata organizzata dal sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin, che l'ha presieduta. Ma c'erano anche il collega di Zoppé (e presidente della Magnifica Comunità di Cadore) Renzo Bortolot, il presidente della Provincia Roberto Padrin, il presidente dell'Uniteis (che riunisce i gelatieri artigiani italiani in...