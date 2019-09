CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO MONTAGNABELLUNO Stefano Sulla sanità bellunese, in particolare cadorina, la Regione assicura che i servizi saranno mantenuti e che ogni via è percorribile, se da Roma non ci saranno delle importanti risposte alla carenza di personale, «dovuta all'errata programmazione nazionale». Lo sostiene l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, che replica alle polemiche di questi giorni sul futuro sanitario nella montagna bellunese, soprattutto per quanto riguarda il punto di primo intervento di Auronzo. «Non c'è alcun progetto...