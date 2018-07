CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Sono eccellenze, ma sono finite fuori concorso. Legambiente fa chiarezza sul caso della classifica dei Comuni Ricicloni che ha visto, come grande assente nell'edizione 2018, proprio il capoluogo dolomitico. Una questione su cui il sindaco Jacopo Massaro, rammaricato, si è già espresso il giorno dopo la diffusione dei dati. Per il consigliere comunale Franco Roccon la questione potrebbe portare guai. «Tralasciando il particolare delle dichiarazioni del consigliere Roccon, che sono al vaglio dei legali dell'associazione per la...