CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Si sente male in Tribunale e arriva l'ambulanza. Paura ieri pomeriggio al terzo piano del Palazzo di Giustizia, in via Segato. Erano circa le 15.10 e doveva celebrarsi l'ultimo processo della giornata: una vicenda drammatica di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. La teste era fuori dalla porta, in attesa di essere chiamata a deporre in aula. All'improvviso ha avuto un mancamento e è finita a terra. È stata subito soccorsa dai presenti e dal carabiniere. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato subito in via...